На Украине при взрывах на складах погибли двое военных

При взрывах на военных складах в городе Балаклея Харьковской области погибли двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в Facebook.

«По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, несовместимые с жизнью», — информирует Генштаб ВСУ.

Сообщается о четырех пострадавших — двух военнослужащих и двух сотрудниках ВСУ. Все они находятся в больнице, трое остаются в тяжелом состоянии.

Ранее 15 ноября стало известно о пожаре на Балаклейском арсенале. По данным Генштаба, около 20 взрывов произошло на территории технической базы, где уничтожают боеприпасы, которые запрещено перевозить.

Предыдущий пожар на складе боеприпасов в Балаклее под Харьковом произошел в марте 2017 года. Возгорание привело к детонации нескольких тысяч боеприпасов. Погибших и пострадавших не было. Население из города и близлежащих сел — около 19 тысяч человек — эвакуировали.

Один из очевидцев рассказал, что пожару на складе предшествовал визит высокопоставленных офицеров. «Приезжали генералы, выпивали на базе, и после их отъезда начали происходить взрывы. Что они там делали, никому не известно. Одно могу сказать, что ситуация со взрывами свидетельствует о халатности генералов», — заявил мужчина.

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