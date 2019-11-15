Названа причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье, по предварительным данным, было самоубийство. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Турции сообщает РИА Новости.

«Предварительно, это похоже на самоубийство, но мы ответственны за то, чтобы прояснить все детали. Расследование продолжается», — приводит агентство его слова.

14 ноября президент Сирии Башар Асад высказал предположение о том, что за смертью Ле Мезюрье стоят западные спецслужбы во главе с ЦРУ.

Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мертвым рядом с его домом в Стамбуле 11 ноября. Издание The Independent обратило внимание на то, что за несколько дней до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова публично назвала Ле Мезюрье британским шпионом и указала на его связи с террористическими организациями.

«Белые каски» позиционируют себя как объединение волонтеров, помогающих людям в зоне боевых действий в Сирии.

В феврале 2018 года продюсер канала BBC Syria обвинил организацию в том, что ее участники сфабриковали видео, которое затем использовалось как доказательство применения войсками Сирии запрещенного химического оружия.

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