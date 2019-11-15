В России захотели избавиться от «золотой» водки

В России могут прекратить производство водки с добавлением сусального золота, серебряных хлопьев, монет и других элементов декора. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.

Производители крепкой алкогольной продукции предложили Министерству финансов России исправить определение водки. Новый техрегламент «О безопасности алкогольной продукции», который вступит в силу в 2021 году, не предполагает использование в водке декоративных элементов и нерастительных ароматических добавок. Если российское законодательство обяжет использовать в водке лишь растительное сырье, на рынке уменьшится ассортимент, считают производители.

В России по ГОСТу разрешено добавлять в водку декоративные элементы весом менее трех граммов. В основном изготовители выпускают водку с украшениями внутри, втом числе, монетами, к юбилеям и памятным датам. Также производители зачастую добавляют в напиток синтетический ванилин, неокостеневшие рога оленей, продукты пчеловодства для смягчения вкуса и придания аромата.

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