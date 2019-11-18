Игрок сборной России рассказал о решенном Путиным вопросе

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков, родившийся в городе Пикалево Ленинградской области, вспомнил о забастовках, прошедших в населенном пункте в 2009 году. Слова спортсмена приводит Sport24.

Чистяков рассказал, что тогда уже жил в Санкт-Петербурге, однако знал о ситуации со слов отца, который работал на одном из заводов города. Из-за несогласованности действий руководства предприятий их работа была остановлена на несколько месяцев, сотрудники в течение этого времени не получали зарплату.

«Приехал Владимир Владимирович Путин и решил вопрос. Разрулил все: завод снова начал работать, всю зарплату выплатили», — вспомнил футболист. По словам Чистякова, его отец в акциях протеста не участвовал.

24-летний Чистяков играет за «Ростов» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей, в каждом из них защитник выходил в стартовом составе команды. 13 ноября сообщалось, что Чистяков попал в список игроков, которые могут покинуть «Ростов» из-за тяжелой финансовой ситуации в клубе.

В сентябре футболиста впервые вызвали в сборную России, однако в матчах против Шотландии и Кипра тренерский штаб его не использовал. В ноябре он вновь получил вызов — на заключительные матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Сан-Марино.

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