Захваченного боевиками ИГ россиянина признали погибшим

Суд признал погибшим россиянина Григория Цуркану, которого осенью 2017 года захватили в плен боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, родственники Цуркану получили свидетельство о его смерти в мае 2019-го, до этого он считался пропавшим без вести. В документе было указано, что мужчина умер 12 октября 2017 года в городе Аш-Шула, провинция Дейр-эз-Зор, Сирия.

Один из друзей россиянина пояснил, что все это время семья искала Цуркану. Его родные обращались за помощью к представителям Минобороны и людям, которые называли себя сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, однако никому из них не удалось обнаружить мужчину или его останки.

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Родственники обратились в суд за свидетельством о смерти Цуркану, чтобы решить бытовые и финансовые проблемы. Так, его младшая дочь не могла получить положенную ей по наследству пенсию отца, поскольку юридически мужчина считался живым. По словам собеседников издания, родные до сих пор надеются на возвращение Цуркану и даже обращались к экстрасенсам, которые подтвердили, что он жив.

В октябре 2017 года ИГ опубликовало видео, на котором были запечатлены захваченные российские военнослужащие. Один из них представился Заболотным Романом Васильевичем и назвал имя второго человека — Цуркану Григорий Михайлович (1978 года, Домодедовский район, предположительно, Московской области). В Минобороны заявили, что в Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих. О дальнейшей судьбе мужчин ничего не сообщалось.

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