Вратарь взялся исполнить пенальти и стал посмешищем

Вратарь клуба «Нанитон Боро» Тони Бридин неудачно исполнил пенальти во время матча Южной футбольной лиги Англии против «Стрэтфорд Таун» и рассмешил пользователей сети. Видео появилось в Twitter joevernon.

Одиннадцатиметровый удар был назначен на 61-й минуте при счете 0:0. Бридин пробил намного выше ворот, в результате чего мяч попал в прожектор. После удара лампа оторвалась от потолка и повисла на проводе. Пользователи посмеялись над ошибкой голкипера.

«Он не только промахнулся, но и вырубил свет на трибуне. Что это было такое?» — прокомментировала эпизод пресс-служба клуба. «Эпично промахнулся», «Боже, храни этого великого футболиста», «А за лампочку выбитую он заплатит? Так он весь свет мог на стадионе вырубить», — писали фанаты.

Матч завершился победой «Боро» со счетом 2:0. В Южной футбольной лиге Англии выступают полупрофессиональные и любительские клубы.

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