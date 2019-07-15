Спорт
 
Новак Джокович
Матч окончен
7
7
:
6
5
1
:
6
7
7
:
6
4
4
:
6
13
7
:
12
3
Роджер Федерер
Уимблдон (м)
Крылья Советов
Самара
Матч окончен
2:0
ЦСКА
Москва
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Ахмат
Грозный
Матч окончен
1:0
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Локомотив М
Москва
Сегодня
Начало в 20:00 (МСК)
Рубин
Казань
Россия - Премьер-Лига • 1-й тур
Последние новости
В России взлетели цены на машины
Уборка в комнате обернулась находкой в десятки тысяч долларов
Российские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Выросло число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика
Пожилого жителя Донецка заставили идти по минному полю
Россиян научили вычислять телефонных мошенников
Назван тайный кредитор всего мира
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Объяснена загадка эволюции жизни на Земле
Новости партнеров

Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: @ClubAmerica / Twitter

Вратарь мексиканской «Америки» Аугустин Марчесин принес победу своей команде в решающем матче турнира чемпионов против «УНАЛ Тигрес». Видеозапись решающего пенальти опубликована в Twitter-аккаунте «Америки».

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти Марчесин сумел отразить три удара, а в конце подошел к точке сам и пробил точно в угол. Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу «Америки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вратарь махнул ногой мимо мяча после паса партнера и пропустил автогол
Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер
«Ювентус» вернул Буффона
Другие материалы рубрики
Спорт00:04Сегодня

«Душа внутри трепещет»

Пилоты ралли — о страхе, крутых виражах и смерти
10:32Сегодня

Смерть 17-летнего российского биатлониста в Крыму объяснили

09:24Сегодня

Семин указал на серьезную проблему российского футбола

08:05Сегодня

Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций

Спорт00:0513 июля
Карлос Роа

«Люди говорят, я заставил их рыдать»

Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
16:0413 июля

Девушку-бойца затрясло от истощения на взвешивании перед турниром UFC

23:4614 июля

Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»

10:25 9 июля

Прервавшая финал ЛЧ модель пыталась прорваться на поле в финале Кубка Америки

Спорт00:0420 июня

Самый страшный раунд

Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
07:55Сегодня

Чемпион мира обманул клуб и отправился сниматься в «Форт Боярде»

21:2314 июля

Джокович победил Федерера в пятичасовом финале Уимблдона

18:15 8 июля

Появились подробности гибели 20-летней российской гандболистки

Россия
«Сидим целый день, семечки лузгаем. Они классные»
Как российский фотограф поехал в город Дно и выжил
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«Давно хотела на Мальдивы, муж свозил»
Россияне нашли «тропический рай» в Сибири. Он ядовит и опасен для здоровья
Российские врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку»
Выросло число пострадавших при столкновении маршрутки и грузовика
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
В России захотели создать черный список приемных родителей
Все материалы
Мир
«Мать Россия осталась в прошлом»
Жизнь, война и угасающая любовь к русским: как живет Сербия
В Азии миллионы людей пострадали от жуткого дождя
В Британии заключенным выдадут ключи от камер
Трамп отправил домой небелых женщин Конгресса и пожалел
«Наркобароны убивали всех подряд»
 
Россия построила «воздушный мост» для передачи С-400 Турции
Россия поддержала китайский метод «перевоспитания» мусульман
Все материалы
Бывший СССР
Вперед и с песней
Зеленский, блогеры и певцы готовы захватить Верховную Раду. Что ждет команду Порошенко?
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
«Россия 1» провела с Украиной телемост «Надо поговорить»
Вместо разговора россиян и украинцев получился бенефис забытых актеров
Пожилого жителя Донецка заставили идти по минному полю
На Украине анонсировали освобождение Кирилла Вышинского
В партии Зеленского раскрыли отношение к декоммунизации Украины
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Все материалы
Экономика
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
Предприятие «Тольяттиазот»С привкусом химикатов
СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Названы сроки примирения США и Huawei
Названы марки опасного для здоровья куриного мяса
В Германии объяснили необходимость достроить «Северный поток-2»
Снятие наличных в магазинах захотели сделать повсеместным
Все материалы
Силовые структуры
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Республика строгого режима
Как живут осужденные самого «сидящего» региона России
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана
Задержание на сходке внука убитого криминального короля попало на видео
Российского нефтяника заподозрили в хищении кредитов
Экстрадицию подозреваемого в убийстве следователя россиянина приостановили
Все материалы
Наука и техника
АПЛ К-278 «Комсомолец» на дне Норвежского моря«Не надо ничего там бередить»
Радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» угрожает жизни людей. Почему ее не торопятся поднять
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Объяснена неразрешимая космическая загадка
В России сочли ВМФ России одноразовым
НАСА раскрыло причину отсутствия американских астронавтов на Луне и Марсе
Крупнейшая навигационная система Европы сломалась
Все материалы
Спорт
«Душа внутри трепещет»
Пилоты ралли — о страхе, крутых виражах и смерти
Смерть 17-летнего российского биатлониста в Крыму объяснили
Семин указал на серьезную проблему российского футбола
Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций
Карлос Роа«Люди говорят, я заставил их рыдать»
Этот футболист отказал «Манчестер Юнайтед» с «Челси» и уехал ждать конца света
Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»
Чемпион мира обманул клуб и отправился сниматься в «Форт Боярде»
Все материалы
Культура
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Без бумажки
Как прокатные удостоверения позволили Минкульту подмять под себя кино в России
«А что же гормоны?»
Как вера в ПМС изменила отношение к женщинам во всем мире
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
Александр Петров заявил о надежде на «Оскар»
Звезда «Ворониных» рассказал о борьбе с раком
Умерла актриса из сериала «Стартрек»
Все материалы
Интернет и СМИ
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Тащитесь по эльфийским кошечкам? Вы по адресу»
Эта девушка зарабатывает деньги, эротично закатывая глаза. Почему о ней говорит весь мир?
Невеста написала скрупулезную инструкцию для гостей на свадьбе и была осмеяна
Беременная женщина пожаловалась на сумасбродство свекров и снискала поддержку
Сваха из «Давай поженимся» обругала Харламова за пародии на шоу
Оскорбившего Путина грузинского журналиста заменили
Все материалы
Ценности
Чуть беднее Билла Гейтса
Огромный гарем, слитки золота и секреты долголетия. В какой роскоши купался Чингисхан
Пребывание президента Республики Индия Сарвепалли Радхакришнана в СССР с визитом доброй воли, 1964.Красный шик
Как в СССР пытались собирать кабриолеты и кому они были нужны
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
Меган Маркл завернула сына в недорогой плед
Принца Гарри пристыдили за внешний вид
Кейт Миддлтон пришла на стадион в старом платье за 2700 долларов
«Эффект Меган Маркл» принес королевской семье миллионы фунтов
Все материалы
Путешествия
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«Шпион — этажом выше»
Вдали от цивилизации и с любовью к России: как живет украинское Закарпатье
Пассажирский самолет аварийно приземлился в российском аэропорту
Российский самолет развернулся в небе из-за пробитого стекла
На Канарских островах туристам запретили посещать пляжи из-за медуз
Раскрыты причины частых смертей украинцев на отдыхе
Все материалы
Из жизни
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Отец спас дочь от гибели ценой собственной жизни
«Вечно молодая» 50-летняя женщина поделилась необычным секретом своей внешности
Инженер из Подмосковья всю жизнь обходился без половины мозга
Собаки съели хозяина без остатка
Все материалы
Яхты с автомобильным дизайном
Как внешность машин адаптируют к судам
Всё о DeLorean из «Назад в будущее»
Видео: она приказала долго жить сразу после того как стала культовой
ТурбоНива за 2 миллиона
Видео: 15-летний владелец и колеса за 400 000 рублей — самая необычная Lada 4x4 в России
Самые редкие автомобили в России выставили вместе
Частные владельцы собрали свои раритеты на фестивале «Автокультура»
Новый кроссовер Toyota позаимствует детали у Mazda CX-7
Российский Hyundai Tucson получит новый двигатель
Lada XRay с вариатором оценили почти в миллион рублей
Все материалы
Дом
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Ближе к народу
Почему районы Москвы рискуют превратиться в гетто для бедняков
Однокомнатную квартиру в Москве оценили в 100 миллионов рублей
Ипотека станет не нужна
«Ядерный могильник» в Москве оказался безопасным
России предрекли резкое падение цен на жилье
Все материалы
Нацпроекты
Владимир ПутинДешевые дороги и доступные лекарства
Что ждет россиян в ближайшие годы
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Тестировать беспилотные авто захотели в большем количестве регионов
Работники АПЗ вошли в программу Минэкономразвития
Россиян поучат быть родителями
Крымским фермерам помогут начать агробизнес
Все материалы