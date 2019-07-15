Вратарь отбил три пенальти, забил сам и принес команде трофей

Видео: @ClubAmerica / Twitter

Вратарь мексиканской «Америки» Аугустин Марчесин принес победу своей команде в решающем матче турнира чемпионов против «УНАЛ Тигрес». Видеозапись решающего пенальти опубликована в Twitter-аккаунте «Америки».

Основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти Марчесин сумел отразить три удара, а в конце подошел к точке сам и пробил точно в угол. Серия завершилась со счетом 6:5 в пользу «Америки».

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