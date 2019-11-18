Брошенный в салоне самолета ботинок и клочья волос озадачили пассажиров

Неизвестные пассажиры оставили после полета в салоне воздушного судна много мусора. Соответствующая видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте Passenger Shaming.

На размещенных в сети кадрах видны валяющиеся на полу между кресел пластиковые стаканчики, недоеденный салат, журналы, емкости из-под напитков, бесхозный ботинок, машинка для стрижки волос, а также клочья отрезанных волос.

Подписчики аккаунта отреагировали на пост в комментариях. «Чертовы дикари», — высказался один. «У меня только один вопрос, и он по поводу обуви», — заявил другой. «Что здесь делает машинка для стрижки?» — задался вопросом третий. «Выглядит как место преступления», — заметил четвертый.

В октябре бортпроводница по прилете в пункт назначения нашла оставленный одним из пассажиров прозрачный пакет с мочой. Пакет был привязан к карману впереди стоящего кресла. «Типичные оставленные вещи — пакет с мочой и домашняя тапочка», — подписал фотографию администратор аккаунта.

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