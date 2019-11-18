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Гидрографов Северного флота признали лучшими

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Гидрографическая служба Северного флота признана лучшей в Военно-морском флоте России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

Награда была вручена начальнику гидрографической службы Северного флота капитану 1-го ранга Александру Лозюку «за выдающиеся успехи в навигационно-гидрографическом, гидрометеорологическом и топогеодезическом обеспечении сил Военно-морского флота России».

Уточняется, в 2019 году гидрографы Северного флота выполнили несколько походов в Арктику и провели съемку рельефа дна «общим объемом более 40 тысяч километров», топографическую съемку береговой линии, геодезические работы на акватории Северного морского пути. Кроме того, гидрографы открыли пять островов и пролив, а также уточнили максимальную глубину Баренцева моря, уменьшив тем самым площадь «белых пятен» в Арктике на 4,2 тысячи квадратных километров.

В августе сообщалось об учениях Северного флота по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей. В них участвовали две корабельные поисково-ударные группы, состоящие из малых противолодочных кораблей «Брест», «Снежногорск», «Юнга» и «Онега». Помогали им подлодки Северного флота, а также самолеты Ил-38 и Ту-142.

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