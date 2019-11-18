Актрису из «Чисто английского убийства» насмерть сбил автобус

Британскую актрису Джейн Хейуорд насмерть сбил двухэтажный автобус. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что инцидент произошел 15 ноября в городе Рикмансворт. 69-летняя артистка переходила дорогу и не заметила подъезжающий транспорт, поскольку смотрела в противоположную сторону. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что она ненадолго остановилась у дороги, а потом отправилась в сторону автобуса.

Вскрытие показало, что Хейуорд умерла от травм, полученных в результате ДТП. Следователь пришел к выводу, что водитель транспорта не превышал скорость и не мог увидеть появившуюся на дороге женщину, поскольку она находилась в «слепой» зоне.

Джейн Хейуорд снималась в таких сериалах и фильмах, как «Чисто английское убийство», «Бержерак», «Дом смертного греха», «Дом Кнута», «Тибетский колокол» и «Свежие поля».

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