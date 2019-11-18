Овечкина сравнили с Иисусом

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Евгений Кузнецов сравнил своего партнера Александра Овечкина с Иисусом. Слова спортсмена приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Кузнецова, ему бывает сложно осознать, с каким хоккеистом он играет бок о бок. «Думаешь, что это просто твой друг, партнер по команде, а потом смотришь на статистику: "Я что, с Иисусом играю?!"» — заявил форвард «Вашингтона». Также он выразил надежду на то, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На счету Овечкина в сезоне-2019/2020 22 матча, в которых он забросил 14 шайб и отдал десять результативных передач. Всего за карьеру он провел за «Вашингтон» 1106 матчей, забросил 672 шайбы и отдал 563 передачи.

Овечкин был одним из тех, кто поддержал Кузнецова, дисквалифицированного за употребление кокаина. Форвард был отстранен от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четыре года. Капитан «Вашингтона» признал, что его партнер совершил ошибку, однако призвал остаться на его стороне.

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