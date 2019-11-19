Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился. Также с должности ушел заместитель министра образования Амурской области Олег Якутов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правительстве региона.

По словам собеседника агентства, в правительстве сделали «соответствующие оргвыводы в отношении руководства колледжа». Он отметил, что официальные заявления будут сделаны в среду, 20 ноября.

Утром 14 ноября 19-летний Даниил Засорин зашел в аудиторию колледжа в Благовещенске и открыл огонь по одногруппникам из помпового ружья Иж-81, которое ему удалось пронести под верхней одеждой. В результате один человек погиб, трое получили ранения, сам Засорин совершил самоубийство.

Возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Арестован сотрудник частной охранной организации (ЧОП) «Сириус-А», который оказался судим за особо тяжкое преступление. По версии следствия, он допустил в здание колледжа учащегося с ружьем. Кроме того, по данным Следственного комитета России, у мужчины не было разрешения на охранную деятельность.

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