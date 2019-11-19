Осужден автор плана по созданию Харьковской народной республики

Суд в Харькове приговорил к 12 годам лишения свободы за государственную измену 85-летнего ученого Мехти Логунова, который, по данным спецслужб, является российским агентом. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Как стало известно агентству, мужчина собирал военную информацию во время работы в стране. Защита обвиняемого пыталась обжаловать приговор, однако суд оставил решение без изменений.

Ученый, кандидат технических наук Мехти Логунов был задержан в августе 2017 года. Тогда в СБУ утверждали, что раскрыли тайную организацию, которая намеревалась учредить Харьковскую народную республику. По информации ведомства, сетью руководил Логунов, который якобы снабжал Россию информацией об украинских военных тайнах.

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