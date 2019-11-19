На поддержку российских авиакомпаний денег не нашлось

Выплату компенсаций российским авиакомпаниям из-за резкого роста цен на керосин перенесли на 2020 год. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заместителя министра транспорта Александра Юрчика. От уточнил, что размер выплат уже согласован.

«Другое дело, денег таких свободных нет. Принято решение перенести рассмотрение выплат на следующий год», — констатировал замминистра. Он добавил, что также рассматривается возможность рассрочки.

Поручение о компенсации затрат на топливо российскому правительству дал президент Владимир Путин еще в середине октября. По проекту Минтранса, на это потребуется 23 миллиарда рублей. Предполагается, что финансовую поддержку получат 34 компании. Деньги планируют распределять сообразно затратам перевозчиков на топливо на внутренних рейсах.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), операционные убытки перевозчиков в прошлом году составили приблизительно 54 миллиарда рублей. В первом квартале текущего года — 45 миллиардов рублей.

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