Месси посвятили цирковое шоу

В Барселоне продолжаются гастроли нового шоу Cirque du Soleil, посвященного аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Viber запустил сообщество о мероприятии и соответствующий стикерпак, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Шоу получило название Messi10. Оно рассказывает историю успеха пятикратного обладателя «Золотого мяча» и описывает его жизнь с детских лет по настоящее время. Основу программы составляют акробатические номера, объединенные футбольной тематикой.

Шоу Messi10 Фото: Viber 1 /5

Премьера состоялась в Барселоне 10 октября на площадке Park de Forum. На открытии присутствовал сам Месси и другие игроки «Барселоны». Выступления продлятся до 4 января 2020 года.

Viber является официальным мессенджером футбольного клуба «Барселона». В сообществе Messi10, созданном в приложении, публикуется последняя информация о шоу, а также фото и видео с репетиций и выступлений. Подписчики могут участвовать в розыгрышах поездки в столицу Каталонии для посещения мероприятия.

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