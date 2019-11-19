Украина показала скачущий лунный корабль

Украинское конструкторское бюро (КБ) «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концепцию семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Соответствующее видео доступно на сайте предприятия.
«Проект разработан для исследований лунной поверхности и доставки на естественный спутник Земли полезного груза массой до 150 килограммов с возможностью трехкратного перелета с научным оборудованием. В перспективе это открывает новые возможности для научно-исследовательской деятельности, поиска полезных ископаемых на Луне», — говорится в сообщении КБ.
Там же отмечается, что на Dubai Airshow 2019 впервые представлен макет лунного посадочного аппарата в масштабе один к пяти, изготовленный «Южным» с применением аддитивных технологий.
В октябре КБ на выставке «Зброя та безпека — 2019» («Оружие и безопасность — 2019») в Киеве представило макет сверхзвуковой ракеты «Блискавка» («Молния») воздушного старта.
В августе «Южное» показало стендовые огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Dubai Airshow 2019 проходит с 17 по 21 ноября в Дубае (ОАЭ).