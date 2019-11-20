На Украине застрелили депутата

В Кременчуге Полтавской области Украины обнаружено тело депутата местного городского совета. Об этом пишет издание «Обозреватель».

Погибшим оказался 47-летний бизнесмен Андрей Гаврилов, который выполняет депутатские обязанности с 2015 года. Помимо этого он является владельцем четырех местных фирм. Тело Гаврилова было обнаружено в его собственном автомобиле, припаркованном неподалеку от Кременчугской школы-интерната. Известно, что изначально он прибыл на место происшествия, чтобы забрать своего сотрудника.

О транспорте, в салоне которого «в неестественной позе находится человек», сообщили случайные прохожие. Они и вызвали полицию. Правоохранительные органы пока не комментируют ситуацию. В то же время местные СМИ пишут, что депутат мог совершить самоубийство.

Ранее в районе села Вапнярка Одесской области было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. Погибшим оказался бывший мэр приднестровской столицы Тирасполя Андрей Безбабченко. Его тело нашли в заброшенном здании в пяти километрах от дома, где он проживал. У мужчины были связаны руки и пробита голова. Рядом с ним стоял автомобиль Infiniti.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!