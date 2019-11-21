Неизвестные сообщили о бомбах в колледжах и вузах силовых ведомств Москвы

Неизвестные сообщили о бомбах в учебных заведениях силовых ведомств в столице. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, в числе «заминированных» — ведомственные колледжи и вузы, а также обычные учебные заведения. Помещения проверяют кинологи; преподавателей и студентов вывели из зданий.

Проверки идут в Техническом пожарно-спасательном колледже им. Героя России В.М. Максимчука, Колледже полиции, Пожарном колледже №57 и двух корпусах Московского финансово-юридического университета на Котловке и на Южнопортовом. Кроме того, кинологи пришли в Кадетский корпус полиции на улице Маршала Тухачевского и школу № 45 им. Л.И. Мильграма.

6 ноября сообщалось, что поругавшийся со своей девушкой россиянин позвонил в экстренные службы и заминировал аэропорт Волгограда. Свое поведение он объяснил тем, что боялся, что девушка отправится в воздушную гавань и улетит домой.

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