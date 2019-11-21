Нурмагомедов назвал свое главное достижение

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов заявил, что победа над ирландцем Конором Макгрегором стала главным достижением в его карьере. Слова спортсмена передает ТАСС.

Нурмагомедов отметил, что он не имел права проиграть Макгрегору. «Я считаю большим достижением, что после всех его высказываний и интервью я от души заткнул его», — сказал российский боец. Также он заявил, что от победы над ирландцем получил большое удовольствие.

Также Нурмагомедов поделился, что после победы над Макгрегором испытывал смешанные чувства. Он устроил драку сразу после окончания поединка, его увели в подтрибунное помещение в сопровождении охраны. «Мне тогда позвонил Владимир Владимирович Путин, спросил, как я там. Я говорю: "Сижу в подтрибунном помещении, окружили 300 охранников — не знаю, бить меня собрались, наверное"», — вспомнил Нурмагомедов.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора стал главным на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе в октябре 2018-го. Российский боец защитил пояс чемпиона в легком весе, одержав победу в четвертом раунде.

Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 12 побед в организации. Всего Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни единого поражения.

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