Дагестанцев призвали выбить из Макгрегора ответы за свои слова

Глава российского промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор обязан ответить за свои слова о дагестанцах. Интервью с ним доступно на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

По мнению Гаджиева, любой дагестанец при встрече с Макгрегором «должен заставить его ответить за слова». «Если бы он повторил то, что сказал в Москве, я бы ему прописал», — заверил промоутер. При этом Гаджиев признал, что раньше был поклонником ирландца, однако два года назад тот начал деградировать.

«Макгрегор двухлетней давности был красавцем. Он шутил, дрался, газовал», — вспомнил глава Fight Nights. Сейчас же, по словам Гаджиева, он бы подрался с ирландским спортсменом, окажись с ним в одном помещении.

24 октября Макгрегор собрал пресс-конференцию в Москве. В ходе мероприятия ирландец отметил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов «бежит от противостояния с ним», и добавил, что «дагестанцы бегут и боятся». Его слова вызвали недовольство со стороны жителей региона. У входа в отель, где остановился боец, скопились дагестанцы. Кроме того, во время открытой тренировки в Макгрегора метнули бутылку с жидкостью желтого цвета.

Последний поединок ирландец проводил в октябре 2018-го и проиграл Нурмагомедову. На пресс-конференции в Москве Макгрегор объявил, что вернется в октагон 18 января 2020 года.

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