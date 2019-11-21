Украинский клуб оштрафовали за объявление на русском

Донецкий «Шахтер» оштрафован на 20 тысяч гривен (53 тысячи рублей) за то, что на домашнем стадионе команды в Харькове было сделано объявление на русском языке. Об этом сообщает «Футбол 24».

По информации источника издания, клуб наказан за инцидент, произошедший во время матча против киевского «Динамо». С трибун неоднократно доносились расистские оскорбления, и судья встречи попросил диктора сделать объявление о недопустимости проявления нетерпимости. Это предупреждение прозвучало на русском.

По ходу матча с «Динамо» с поля был удален бразильский игрок «Шахтера» Тайсон. В ответ на расистские выкрики болельщиков он ударил мячом в сторону трибун и показал средний палец. Покидая поле, бразилец не сдержал слез.

Позднее Тайсон выступил с заявлением. Он пообещал бороться против бесчеловечного и подлого поведения. Против оскорблявших его фанатов было возбуждено уголовное дело.

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