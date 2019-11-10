Выкрики украинских фанатов довели до слез футболиста из Бразилии

Бразильский полузащитник донецкого «Шахтера» Тайсон был удален с поля в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Металлист» в Харькове. 31-летний хавбек «горняков» в ответ на расистские выкрики болельщиков ударил мячом в сторону трибун и показал средний палец. Рефери отреагировал на инцидент и увел команды в подтрибунное помещение. Тайсон, покидая поле, не сдержал слез.

После возобновления матча арбитр удалил Тайсона с поля за неприличный жест. Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.

Бразилец выступает в чемпионате Украины с 2010 года. Сперва он защищал цвета харьковского «Металлиста», а в 2013-м перебрался в «Шахтер». В активе игрока семь матчей в составе сборной Бразилии.

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