В сети появился удобный способ заработать

Частные предприниматели смогут продавать свою продукцию и продвигать свое дело через российскую социальную сеть «Одноклассники». Для этого платформа запускает специальные бизнес-профили. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Возможности бизнес-профиля теперь доступны в настройках аккаунтов ОК в приложении и веб-версии соцсети. Предпринимателям достаточно добавить свои товары и включить их отображение на странице. Также социальная сеть предлагает рекламный кабинет, благодаря которому можно привлечь новых клиентов.

Предприниматель сможет создать свой собственный интернет-магазин и настроить вид страницы, чтобы сделать акцент на специальных предложениях и главных продуктах. Статистика активности покупателей будет доступна в любом профиле.

На странице для бизнеса также есть возможность подключить кнопки перехода на сайт или для связи с продавцом. В «Одноклассниках» считают, что новый канал продаж может быть полезен представителям многих профессий и позволит им развить личный бренд.

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