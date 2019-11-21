В якутских школах ежедневно зазвучит гимн России

Все школы Якутии должны обеспечить ежедневное исполнение гимна России. Такой приказ подписал отдал министр образования и науки Якутии Владимир Егоров. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующий приказ министр подписал после того, как глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству совместно с муниципальными властями и общественностью разработать проект «Мы — будущее России».

Как говорится в указе, подписанном главой республики, этот проект призван помочь школьникам «формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами». Парламенту Николаев рекомендовал совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания.

По замыслу главы республики, проект «Мы — будущее России!» должен создать новую модель организации сотрудничества государства, науки, общественных институтов и граждан в воспитании личности. Также в рамках проекта предполагается создание цифровых ресурсов и социально значимого контента, направленных на приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, национальным целям развития России, отечественной истории и культуре. Будут, кроме того, поддержаны инновационные формы профориентационной работы и профессионального развития.

Исполнять гимн России в школах Якутии будут с 21 ноября.

