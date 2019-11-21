Туктамышева раскрыла заработки в фигурном катании

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о заработках в своем виде спорта. Ее слова передает YouTube-канал «Всему Головин».

22-летняя спортсменка отметила, что призовые за победу на чемпионате мира составляют 50 тысяч долларов. Чемпиону Европы положено 20 тысяч долларов. Туктамышева также привела расценки за высокие результаты в рамках мирового Гран-при: победитель получает 18 тысяч долларов, серебряный призер — 12 тысяч, третий результат вознаграждается 9 тысячами долларов.

При этом Туктамышева подчеркнула, что наиболее выгодной является работа в шоу. Она привела примерные расценки, согласно которым участие в шоу в Японии принесет около 5-6 тысяч долларов. Выступление в России в среднем приносит 100 тысяч рублей. Без участия в шоу и высоких результатов на международной арене фигуристы зарабатывают 50-60 тысяч рублей, уточнила Туктамышева.

Туктамышева — чемпионка мира и победительница чемпионата Европы в женском одиночном катании 2015 года. Она занимается в группе российского тренера Алексея Мишина.

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