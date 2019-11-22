Роспотребнадзор отреагировал на «радиационный инцидент» в Южно-Китайском море

Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке из-за повышения радиационного фона в Южно-Китайском море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении говорится, что повышение уровня радиационного фона было зафиксировано после радиационного инцидента в Южно-Китайском море. При этом в ведомстве не стали уточнять, о каком инциденте идет речь. «В настоящее время угроза негативного воздействия на населения Российской Федерации отсутствует», — отметили в Роспотребнадзоре, добавив, что ситуация остается на контроле службы.

Издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на источники 20 ноября сообщило, что в Южно-Китайском море произошел «подводный ядерный взрыв». По его информации, взрыв якобы произошел на глубине 50 метров. Его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Какого-либо подтверждения этих сведений нет.

Кроме того, Hal Turner Radio Show, ссылаясь на данные глобальной сети мониторинга окружающей среды uRADMonitor, отмечает, что на карте регистрируются «значительные» показания радиации.

Как указывает радиостанция, в районе инцидента несут службу подводные лодки ВМС США.

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