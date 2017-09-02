СМИ узнали о готовности Пентагона начать патрулирование Южно-Китайского моря

Пентагон впервые составил график военного патрулирования Южно-Китайского моря, в котором сразу несколько государств региона имеют территориальные споры. Об этом в пятницу, 1 сентября, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечается, американские корабли будут выходить в патруль два-три раза в месяц, их целью будет демонстрация присутствия США в регионе и усиление позиции Вашингтона относительно территориальных претензий Пекина.

Подобные меры помогут охладить пыл Китая, считающего появление американского флота в акватории моря провокацией Вашингтона.

Отмечается также, что взятый администрацией Дональда Трампа курс радикально отличается от политики его предшественника Барака Обамы, который старался избегать подобных мер.