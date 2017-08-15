Манила сообщила о договоренности с Пекином об отсутствии дальнейшей экспансии

Филиппинские власти заявили, что им удалось договориться с Китаем об отсутствии дальнейшей экспансии в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters.

«Отныне в Южно-Китайском море установлен статус-кво, соглашение о котором достигнуто благодаря деятельности МИД— объявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензан, выступая перед парламентом страны. — Согласно ему, китайцы не будут занимать новые острова в акватории, а также возводить сооружения на рифе Скарборо».

При этом Лорензан отказался отвечать на вопросы парламентариев, которые попросили его объяснить, почему китайские корабли по-прежнему без разрешения заходят в филиппинские территориальные воды.

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Ряд островов в Южно-Китайском море являются предметом спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженно дела обстоят с рифом Скарборо и архипелагом Спратли (последний богат нефтью и газом).

Арбитражный суд в Гааге в июле 2016 года постановил, что Пекин не имеет права на спорные территории. Однако в стране с этим решением не согласились и заявили, что острова с древних времен являются неотъемлемой частью Поднебесной. Кроме того, Пекин утверждал, что что у суда вообще нет полномочий рассматривать территориальные споры.