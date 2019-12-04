Японцы запаниковали из-за найденного на берегу моря «уранового стержня»

Японцы приняли учебное пособие за урановый топливный стержень, что привело к панике среди местных жителей. С таким заявлением выступило в среду министерство экономики, торговли и промышленности страны, передает агентство Kyodo.

19 ноября на юге Японии, на морском берегу небольшого курортного островка Мияко, обнаружили цилиндр с надписью «урановый топливный стержень» на японском языке. Находка вызвала панику, однако специалисты японских сил самообороны не обнаружили признаков повышенного радиационного фона

Выяснилось, что это учебное пособие, подаренное одной из средних школ. В период с 2002-го по 2006 год ведомство распределило по школам около десяти тысяч соответствующих пособий для ознакомления детей с проблемами атомной энергетики.

20 ноября Hal Turner Radio Show сообщило, что в Южно-Китайском море произошел «подводный ядерный взрыв» на глубине 50 метров. Его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. На карте регистрировались «значительные» показания радиации, отмечало издание.

После этих сообщений Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке. В ведомстве объяснили это тем, что в Южно-Китайском море зафиксирован «радиационный инцидент». Однако угроза негативного воздействия отсутствовала.

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