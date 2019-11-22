Российские автомобилисты оценили снижение порога допустимого превышения скорости

Большинство россиян (85 процентов) выступили против инициативы по снижению порога допустимого превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Ее поддержали 10 процентов. Это следует из результатов исследования проекта Авто Mail.ru, с которыми ознакомились РИА Новости.

За полную отмену бесплатных превышений выступили 5 процентов россиян. 60 процентов респондентов считают, что снижение порога позволит поднять собираемость штрафов. Еще 47 процентов заявили, что придется тратить больше времени на дорогу.

По мнению 24 процентов, изменения негативно скажутся на лояльности граждан к правилам дорожного движения, так как водители будут чаще нарушать назло инспекторам. 12 процентов считают, что снижение порога приведет к уменьшению числа ДТП. Еще 11 предположили, что улучшится дисциплина водителей.

Исследование проводилось с 14 по 18 ноября среди 16 984 российских пользователей Авто Mail.ru.

Ранее сообщалось, что в МВД поддержали идею о снижении допустимого порога превышения скорости. Вероятно, изменения появятся в новой редакции КоАП, которую могут внести на рассмотрение в Госдуму в начале 2020 года. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил, что подобная мера будет «изматывать» водителей, так как им постоянно придется ездить в режиме «газ-тормоз».

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