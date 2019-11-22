Лукашенко поручил занять банки с «жирующим жульем» помощью колхозам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил председателю правления Национального банка республики Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи сельскохозяйственным организациям Витебской области. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься [помощью колхозам] не хотят. Поэтому догружайте их — по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается», — заявил Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

Белорусский лидер отметил, что вопрос шефской помощи банками отстающим сельхозпредприятиям области не снимается. «А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает — это сделают другие», — добавил президент.

17 ноября Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. При этом он отметил, что не будет держаться «синими пальцами» за кресло главы республики, но именно белорусы должны отвергнуть его кандидатуру. Тогда же Лукашенко рассказал об отсутствии планов менять конституцию страны к президентским выборам.

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