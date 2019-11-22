Российские военные ответили на сообщения о «взрыве» в Южно-Китайском море

Повышение радиационного фона в акватории около Южно-Китайского моря вблизи границ России не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Не зафиксировано повышение радиационного фона в морской акватории вблизи границ Российского Федерации», — говорится в сообщении. Российские корабли, которые находятся в Южно-Китайском море, исследовали радиационный фон в месте своего пребывания и также не обнаружили превышения естественных значений.

Военные отметили, что за радиационной обстановкой следят специализированные лаборатории и подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что повышение радиационного фона было зафиксировано, однако опасности для населения России оно не несет.

Издание Hal Turner Radio Show со ссылкой на источники 20 ноября сообщило, что в Южно-Китайском море произошел «подводный ядерный взрыв» на глубине 50 метров. Его мощность составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Какого-либо подтверждения этих сведений нет. По информации Hal Turner Radio Show, в районе инцидента несут службу подводные лодки ВМС США.

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