Савченко напророчила исчезновение Украины к 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель приведет к исчезновению Украины как государства. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ, сообщает РИА Новости в субботу, 23 ноября.

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира. И увидите, они это сделают», — сказала она.

Она уверена, что депутаты Верховной рады понимают, к каким последствиям приведет принятие этой инициативы, однако все равно намерены ее одобрить.

«У нас не будет свободы, и наша жизнь не будет стоить абсолютно ничего», — считает Савченко.

Она также рассказала, что повесила на дверях кабинетов парламента плакаты с призывом остановить принятие документа. По ее словам, депутаты должны почувствовать, «что им оказывают сопротивление». Вместе с этим Савченко призвала вести дискуссию по данному вопросу и бороться, иначе «будет поздно».

Бывший депутат Верховной рады выразила надежду, что реализацию инициативы все же удастся остановить.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о создании рынка земли 13 ноября. Решение поддержали 240 депутатов, против проголосовали 52 парламентария. Голосование состоялось несмотря на то, что представители оппозиционных партий «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — За жизнь» блокировали президиум и трибуну Рады. Инициатором законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель выступило украинское правительство во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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