Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России

Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ТАСС.

Шахназаров объяснил популярность подобных картин политическим противостоянием, «которое у нас постоянное». Он добавил, что некоторые российские режиссеры понимают востребованность таких работ и специально работают на этот рынок.

Гендиректор «Мосфильма» отметил, что не против производства фильмов о российских проблемах, однако негативно относится к тому, что это стало тенденцией. «Если бы это было уравновешено каким-то образом, то пусть смотрят. В этом нет ничего такого», — сказал он.

Шахназаров также заявил, что при отсутствии равновесия кино превращается в средство воздействия на массы. «Когда ничего другого не представляют, заканчивается художественное начало и начинается пропаганда», — заключил он.

Ранее режиссер призывал москвичей не участвовать в несогласованных акциях. Череда протестов в столице напомнила ему события 1991 года, завершившиеся распадом СССР.

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