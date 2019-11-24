Путин поздравил Кустурицу с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием сербского режиссера Эмира Кустурицу. Текст поздравительной телеграмы опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что Кустурица заслужил поистине всемирную известность, его проекты «всегда оригинальны и самобытны», их отличает «почерк настоящего мастера и творца». Глубокое уважение вызывает активная общественная деятельность Кустурицы, его усилия по популяризации русской культуры, укреплению международного гуманитарного сотрудничества и сохранению исторической правды, говорится в поздравлении.

Путин пожелал Кустурице крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов.

Эмир Кустурица — кинорежиссер, лидер рок-группы The No Smoking Orchestra. Среди его известных киноработ — «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо». Его музыкальный коллектив не раз выступал в Крыму. В 2017 году Кустурица попал в базу данных сайта «Миротворец» как враг Украины.

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