Данные клиентов российского банка оказались на свалке

Личные данные клиентов Уральского банка реконструкции и развития нашли на свалке. Об этом сообщается в сообществе «Типичный Екатеринбург» во «ВКонтакте».

В посте говорится, что пачка документов с информацией клиентов банка валялась среди мусора прямо на земле.

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Спустя некоторое время на публикацию отреагировал сотрудник организации. Он признался, что эти документы были у него с собой, когда его ограбили в троллейбусе, — неизвестный выхватил сумку с бумагами и кошельком. «Сотрудник обошел всю округу, все мусорки, но не нашел документы. Теперь очень переживает, что его уволят», — добавил автор поста.

Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов. Так, информация о тысяче держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование» оказалась выставлена на продажу в интернете. В Альфа-банке позже заявили, что утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, поскольку обнародованные данные не содержат номеров карт и CVV-кодов.

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