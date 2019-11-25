Торговую легенду СССР выставят на продажу за два миллиарда рублей

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«Российский аукционный дом» (РАД) 19 декабря 2019 года проведет аукцион по продаже знаменитого торгового комплекса «Новоарбатский», расположенного в центре столицы, на улице Новый Арбат. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу организации.

Здание общей площадью более 12 тысяч квадратных метров оценили в 2,1 миллиарда рублей. Шаг на повышение цены составит пять миллионов рублей. Как отметили в РАД, комплекс целиком сдан в аренду на 20 лет одному арендатору — сети магазинов косметики «Л’Этуаль». Компания платит арендодателю по 258 миллионов рублей в год (с НДС).

«Новоарбатский» был построен в километре от Красной площади в конце 1960-х и изначально был гастрономом — одним из самых крупных в СССР. Во времена торгового дефицита в магазине выстраивались огромные очереди. Кроме обычной торговли, гастроном оказывал услуги по доставке продуктов на дом. В одном из залов работал кафетерий. В 2005 году магазин полностью реконструировали.

Рядом с ТЦ есть открытая городская парковка на 45 автомобилей. Аукцион по продаже объекта пройдет в очной форме (в зале с аукционистом).

В октябре стало известно, что по итогам первого полугодия 2019-го Россия заняла первое место в Европе по объемам строительства торговых центров. Всего на территории страны за шесть месяцев было введено в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров новых торговых площадей — на 13 процентов больше, чем в тот же период 2018-го. Более 50 процентов новых ТЦ сдано в Москве.

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