Шайба попала в лицо игроку НХЛ и лишила его девяти зубов

Защитник «Флорида Пантерс» Кейт Яндл получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролина Харрикейнс». Видео появилось на YouTube-канале Sportsnet.

По информации Daily Mail, во время первого периода шайба попала в лицо Яндлу, в результате чего он лишился девяти зубов. Тем не менее в третьем периоде защитник вернулся на лед. Матч завершился победой «Каролины» со счетом 4:2.

«Харрикейнс» занимают четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 31 очко в 24 матчах. «Флорида» находится на пятом месте с 29 очками.

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