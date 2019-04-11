Игрок НХЛ забросил шайбу лицом и лишился нескольких зубов

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски отметился голом в матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вегас Голден Найтс» и помог своей команде добыть победу со счетом 5:2. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте NHL on NBC.

В одном из эпизодов шайба срикошетила от челюсти Павелски после броска его одноклубника и залетела в ворота. Хоккеист покинул лед после гола и вернулся к игре только во втором периоде. Нападающий позже сообщил ESPN, что потерял несколько зубов в результате взятия ворот.

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