В России назвали последствия выхода США из Договора по открытому небу

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из Договора по открытому небу ситуация в сфере безопасности осложнится. Об этом он сообщил на конференции по безопасности в Берлине, передает «Интерфакс».

Грушко отметил, что, если США выйдут из договора «под надуманными предлогами», это негативно скажется на безопасности.

Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.

В конце октября сообщалось о планах США выйти из Договора по открытому небу. Президент страны Дональд Трамп подписал соответствующий документ, однако окончательное решение не было принято.

Ранее в ноябре в России пообещали ответить американской стороне на выход из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил, что Москва подготовит ответные меры Вашингтону, и выразил сомнение насчет планов Соединенных Штатов.

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