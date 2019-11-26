Белоруссия получит от Евросоюза миллионы евро на реформы

Евросоюз планирует потратить 10 миллионов евро на правовую реформу в Белоруссии. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте объединения, на него обратил внимание «Интерфакс».

Проект направлен на то, чтобы помочь Минску усовершенствовать правовую сферу. Отмечается, что цель сотрудничества — создать механизмы достижения целей устойчивого развития. Среди участников проекта значатся Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) и Немецкий фонд по международному правовому сотрудничеству (IRZ). Представители организаций уже проводят консультации с госорганами Белоруссии.

Известно, что деньги пойдут в том числе на модернизацию системы уголовного правосудия и разработку законодательства о киберпреступлениях. Также консультанты Евросоюза планируют публиковать тексты судебных решений онлайн и создать целый интернет-портал, где люди смогут обсуждать проекты нормативных актов.

Как сообщается в материалах, программа «Совершенствование национальных механизмов по достижению целей в области устойчивого развития в правовой сфере» проводилась на протяжении последнего года. Со стороны Белоруссии с Евросоюзом сотрудничало министерство юстиции.

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