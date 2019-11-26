Кадыров призвал журналистов защитить Чечню от нападок

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал местных журналистов активно защищать республику от информационных атак. Об этом он сказал во время беседы с директором ГТРК «Грозный» Ахмедом Дудаевым. Пост о встрече он опубликовал во «ВКонтакте».

«Наши журналисты должны четко и оперативно реагировать, противопоставляя заведомо ложной или искаженной информации объективную реальность. От этого во многом зависит благополучие наших граждан», — отметил Кадыров.

Он полагает, что информационные атаки извне проводят иностранные спецслужбы, чья цель «внести раздор в наше общество, стравить друг с другом». «Западные спецслужбы выбрали метод провокаций, лжи и клеветы», — заявил чеченский лидер.

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В начале ноября Кадыров на встрече с представителями малого и среднего бизнеса сделал заявление на чеченском языке, которое вызвало резонанс. Согласно переводу «Русской службы "Би-би-си"», он сказал, следующее: «Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится».

Выступление было показано в эфире ЧГТРК «Грозный», но без перевода на русский язык. Пресс-секретарь руководителя республики Альви Каримов заявил, что слова главы республики были искажены. Британская телерадиовещательная компания заверила, что высказывание Кадырова было переведено с чеченского на русский точно.

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