В Эрмитаже открылся XIV Медиафорум «Диалог культур»

Около 400 молодых журналистов прибыли в Санкт-Петербург для участия в XIV Медиафоруме «Диалог культур». Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России (СЖР).

Участники форума представят свои проекты и смогут совместно создать новые. «Объединившись, они надеются воплотить в жизнь главную идею организаторов: разрушив ложные стереотипы, вывести взаимодействие журналистов на новый уровень», — говорится в сообщении.

В ходе вступительной речи к участникам обратились председатель СЖР Владимир Соловьев и секретарь Союза Ашот Джазоян. Соловьев отметил, что в эпоху информационных войн, если не остановить поток фейковых новостей, мы перестанем понимать, где правда, а где ложь. По его словам, такие форумы помогают менять картину, общаться, позволяют посмотреть друг другу в глаза.

Джазоян рассказал, что в этом году удалось собрать журналистов из 35 стран и более чем из 50 регионов России. «В этом году мероприятия "Диалога культур" посвящены 255-летию Эрмитажа, 350-летию царя-реформатора Петра I и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — добавил он.

Спикерами форума выступили Сара Бертучиолли — редактор мультимедийного отдела итальянской газеты La Repubblica, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, генеральный директор «78 канала» Александр Анучкин, президент исследовательского холдинга Romir и другие представители российских и зарубежных СМИ и медиа.

Заседание завершили награждением лауреатов Всероссийского мультимедийного проекта «Я живу в России» в номинациях «Текст», «Фото», «Видео», а также победителей народного голосования.

Участников ждут конференции: «Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве» при участии руководителей и представителей зарубежных русских СМИ и «Диалог на практике в медиапространстве Евразии», где будут представлены трансграничные проекты, созданные на форуме.

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