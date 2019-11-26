Полуголые официантки попали на видео и заинтересовали полицию

В таиландском городе Бангкок четырех официанток оштрафовали за нарушение приличий. Об этом сообщает AsiaOne.

В рамках однодневной рекламной акции, устроенной одним из бангкокских ресторанов, посетителей обслуживали четыре женщины возрастом от 24 до 34 лет, одетые лишь в трусы от бикини и фартуки на голое тело. Каждая из них получила за работу 10 тысяч бат (21,2 тысячи рублей).

Кто-то из присутствующих снял официанток на видео и спустя два дня выложил кадры в интернет. Ролик получил вирусную популярность и привлек внимание консервативно настроенных граждан, которые пожаловались в правоохранительные органы. После этого полковник полиции Алонгкорн Сирисонгкрам выступил с заявлением, в котором назвал фартук на голое тело неподобающей одеждой для общественных мест.

Всех четырех женщин, а также хозяина заведения, обвинили в нарушении приличий в общественном месте и оштрафовали на две тысяч бат (4,2 тысячи рублей).

В 2018 году сообщалось, что владельцу кафе, открывшегося в таиландском городе Чонбури, грозило тюремное заключение за публикацию видео и фотографий, в котором заведение рекламирует полуобнаженная официантка. Она была одета в фартук на голое тело.

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