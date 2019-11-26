Чешского писателя возмутила «советская» Москва

Чешский писатель и иллюстратор Войтех Юрик рассказал о впечатлениях от поездки в Москву в статье, опубликованной на портале Aktualne.cz.

Юрика возмутил «социалистический» вид города и обилие в нем «напоминаний о советских успехах». «Я не ожидал, что увижу именно такую Москву, о какой мне рассказывали на уроках [в школе]: социалистическую, полную Лениных, красных звезд, серпов, молотов, солдат», — написал он. Также он назвал «отвратительным» Мавзолей Владимира Ленина и «уродливым» памятник Петру Великому.

Кроме того, автор статьи заявил, что в Москве искусственно создано множество рабочих мест. В качестве примера он привел дежурных у эскалаторов в метро.

При этом Юрик отметил, что ему понравились столичные парки, в том числе парк Музеон у Новой Третьяковки.

В июле прошлого года журналист Джонатан Лью поделился впечатлениями о поездке в Россию в статье для британской газеты The Independent. Он обратил внимание на повсеместные следы советского прошлого: статуи Ленина в российских городах и само тело революционера в специальном здании на Красной площади. Репортеру показалось, что это означает почти романтизацию прошлого, однако он задался вопросом, хотел бы сам Ленин такого после своей смерти.

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