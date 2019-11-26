В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»

С 2013 года Управление перспективных исследовательских проектов (Defense Advanced Research Projects Agency, или DARPA) Министерства обороны США работало над программой Upward Falling Payloads (UFP), предполагающей развертывание атомными подводными лодками (АПЛ) с крылатыми ракетами глубоководных придонных станций, сообщает The Drive.

Американское издание пишет, что речь идет «о проекте для изучения возможности запуска небольших беспилотных летательных аппаратов [БПЛА] из капсул, которые могли бы лежать на морском дне в состоянии покоя и быть потенциально неизвестны потенциальным противникам в течение многих лет».

Материалы по теме Скифский ядерный щит Россия испытает донную баллистическую ракету

Согласно The Drive, БПЛА, переносящие различного рода полезную нагрузку, с данных придонных станций допускают возможность автоматического удаленного запуска.

В ноябре 2017 года ТАСС распространил заявление главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева о новейшем оружии России, в котором, в частности, говорилось, что «мы имеем в своем арсенале» ракетный комплекс «Сармат», атомные подводные лодки с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и ядерные ракеты донного базирования «Скиф». Позднее сенатор сказал, что ракеты «Сармат» и «Циркон» еще не приняты на вооружение российской армии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!