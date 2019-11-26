Минобороны заявило о подготовке «Белыми касками» провокаций в Сирии

Террористическая группировка «Хаят Тахрир аш-Шам »(запрещена в РФ) и организация «Белые каски» собираются инсценировать авиаудары и применение химического оружия в Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

По информации ведомства, провокация готовится в Идлибской зоне деэскалации. Как рассказали местные жители, в начале ноября в город Сармад прибыли неизвестные люди в сопровождении вооруженных боевиков, а также колонна из трех грузовых автомобилей с различными емкостями с химикатами. «В одной из машин находилось профессиональное видеооборудование и фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой», — говорится в сообщении.

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Информацию о готовящейся провокации подтвердили по нескольким каналам, отметили российские военные. Отмечается, что видеозаписи с инсценировками позже собираются разместить в социальных сетях, чтобы дискредитировать правительство Сирии и действия России.

В апреле 2018 года сообщалось, что на Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля того же года США нанесли по республике массированный ракетный удар.

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