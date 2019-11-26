Названа сумма ущерба из-за преступлений в России

Общий ущерб от преступности в России в 2019 году оценивается в 526,4 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

По его словам, этот показатель на 15 процентов выше аналогичного за 2018 год. Также в стране вырос и общий уровень преступности. Так, в период с января по октябрь в стране зарегистрировали более 1,7 миллиона преступлений, что на два процента выше, чем годом ранее, отметил Куренной.

Ранее сообщалось, что с января по август 2019 года в России было совершено 18,4 тысячи коррупционных преступлений, из которых 5,5 тысяч — в крупном и особо крупном размере. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил порядка 102 миллиардов рублей.

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