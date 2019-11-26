«Адмирала Горшкова» заметили с «абсолютным оружием»

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Фрегат «Адмирал Горшков»

На борту российского головного фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350, находящегося на испытаниях в Белом море, замечена пара не входящих в штатное вооружение корабля ракетных транспортно-пусковых контейнеров (ТПК), пишет «Российская газета».

Издание отмечает, что ТПК напоминают таковые для перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон», тесты которых должны состояться до конца 2019 года в Белом море.

В ноябре издание Military Watch написало, что развертывание Россией своего «абсолютного оружия» — перспективных гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» — в Тихоокеанском регионе позволит стране усилить свое влияние там и положить конец господству США.

В октябре ТАСС сообщил, что первыми носителями «Цирконов» станут большой противолодочный корабль (БПК) «Маршал Шапошников» проекта 1155 и многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Иркутск» проекта 949А.

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