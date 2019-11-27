В Крыму оценили призыв глав МИД четырех стран к России

Обращение четырех стран к России с требованием обеспечить беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море является странным демаршем, считает руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов. Его цитирует РИА Новости в среду, 27 ноября.

«Совместный демарш министров иностранных дел означает только одно: они ничего не запомнили и ничему не научились. Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза», — сказал он.

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По его мнению, такими заявлениями дипломаты пытаются повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне перед саммитом в «нормандском формате».

Ранее в среду сенатор Владимир Джабаров назвал требования, озвученные Украиной, Эстонией, Литвой и Швецией, безосновательными. Он также отметил, что сегодня большая часть Евросоюза настроена на улучшение отношений с Москвой.

Министры иностранных дел вышеуказанных стран потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить свободную навигацию и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

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